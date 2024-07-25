Katia Itzel García hizo historia al ser la árbitra principal en un partido de Liga MX, trabajó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y será la primera mexicana en un Mundial.

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García es una árbitra mexicana que ha destacado en la Liga MX y torneos internacionales, lo que la llevó a ser elegida para trabajar en el Mundial 2026.

¿Dónde nació Katia Itzel García?

Katia Itzel García nació en la Ciudad de México.

¿Qué edad tiene Katia Itzel García?

Katia Itzel García tiene 33 años de edad.

¿Cuándo nació Katia Itzel García?

Según la página de la Comisión de Arbitraje, Katia Itzel García nació el 1 de enero de 1992.

¿Qué signo zodiacal es Katia Itzel García?

Capricornio es el signo zodiacal de Katia Itzel García .

¿Quién es la pareja de Katia Itzel García?

No hay información pública confirmada sobre una pareja actual de la árbitra Katia Itzel García.

¿Katia Itzel García tiene hijos?

Se desconoce si Katia Itzel García tiene hijos,

¿Qué estudió Katia Itzel García?

Katia Itzel García es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM.

¿Cuándo debutó como árbitra Katia Itzel García?

Katia Itzel García debutó como árbitra en el año 2016.

Logros de Katia Itzel García como árbitra

Estos son los logros de Katia Itzel García como árbitra profesional: