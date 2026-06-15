Inglaterra vs Croacia se enfrentan el miércoles 17 de junio en el Grupo L del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 14 horas.
- Partido: Inglaterra vs Croacia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Arlington
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Inglaterra vs Croacia: ¿Cuándo ver el partido del Grupo L del Mundial 2026?
El miércoles 17 de junio de 2026 será el partido Inglaterra vs Croacia del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo L.
Inglaterra vs Croacia: ¿Dónde ver el partido del Grupo L del Mundial 2026?
Inglaterra vs Croacia iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México en AT&T Stadium de Arlington, Texas.
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El partido podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Inglaterra vs Croacia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Arlington
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿En qué grupo se encuentran Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026?
Inglaterra y Croacia se encuentran en el Mundial 2026, como los favoritos para avanzar a la siguiente ronda en el Grupo L.
Ghana y Panamá comparten el Grupo L junto a Inglaterra y Croacia, un sector en el que los europeos lucen como los más fuertes,