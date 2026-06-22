Claudia Sheinbaum felicitó este lunes 22 de junio a la árbitra mexicana Katia Itzel García, quien hará historia al dirigir el partido Túnez vs Países Bajos en el Mundial 2026.

“Muchas felicidades a Katia (Itzel García). Ven cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Katia Itzel García se convertirá en la primera mexicana en arbitrar un encuentro de una Copa del Mundo varonil como árbitra central.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum la calificó como “un ejemplo” por su esfuerzo y trayectoria, destacando que demuestra que los mexicanos pueden alcanzar cualquier meta.

“Entre otras cosas, es por el esfuerzo de Katia. Evidentemente. Muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños y para todas las niñas y niños del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Muchas felicidades, de verdad, es un ejemplo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El partido Túnez vs Países Bajos se jugará el jueves 25 de junio en Kansas City (GEHA Field at Arrowhead Stadium), en Estados Unidos.

Sheinbaum califica como “un ejemplo” a Katia Itzel García

Tras las felicitaciones, Sheinbaum calificó como “un ejemplo” a Katia Itzel García, tras ser la primera mexicana en dirigir un encuentro de una Copa del Mundo varonil en el arbitraje central.

Así como Sheinbaum resaltó que este logró de Katia Itzel García por sus esfuerzos, lo que la hace más que digna de ser un ejemplo de que los mexicanos pueden ser lo que quieran.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Túnez vs Países Bajos que dirigirá Katia Itzel García?

El partido Túnez vs Países Bajos que dirigirá Katia Itzel García de la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 tendrá lugar este jueves 25 de junio desde el Estadio Kansas City en Misuri, Estados Unidos.

La cita para el partido de Túnez vs Países Bajos será a las 5:00 de la tarde, hora de México, y su transmisión será a través de: