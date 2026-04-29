Con apenas 17 años, Gilberto Mora se ha colocado en el centro de la conversación rumbo al Mundial 2026, donde podría convertirse en el futbolista mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, rompiendo una marca histórica que se mantiene desde hace casi un siglo y consolidándose como una de las grandes historias juveniles del futbol nacional.

El registro vigente del mexicano más joven en una Copa del Mundo pertenece a Manuel Rosas, quien disputó el Mundial de Uruguay 1930 con apenas 18 años. Además, logró marcar gol en aquel torneo, un hecho que lo mantiene como referencia histórica dentro de la participación temprana del Tricolor y como un antecedente difícil de igualar en la historia del futbol mexicano hasta ahora con Gilberto Mora.

A lo largo de la historia, otros futbolistas mexicanos también han llegado muy jóvenes a la Copa del Mundo, aunque sin romper el récord de Rosas. Entre ellos destacan Raúl Arellano, Antonio Mota y Hugo Rodríguez, todos debutando alrededor de los 19 años, además de Andrés Guardado, quien participó en Alemania 2006 con 19 años y 8 meses, consolidando una tendencia de juventud competitiva en el Tricolor.

Gilberto Mora y la nueva generación de futbolistas en la Selección Mexicana

En ese contexto aparece Gilberto Mora, mediocampista que ha destacado por su precocidad, madurez futbolística y capacidad para competir en escenarios de alta exigencia pese a su corta edad. Su desarrollo ha sido seguido de cerca por el entorno de la Selección Mexicana, que lo considera parte de una nueva generación con proyección internacional y potencial de alto impacto.

En caso de ser convocado y debutar en el Mundial 2026, Gilberto Mora lo haría con 17 años, lo que le permitiría superar la marca histórica de Manuel Rosas. Más allá del registro estadístico, su participación representaría un cambio generacional importante dentro de la Selección Mexicana.

Sin embargo, su posible presencia en la Copa del Mundo también implicaría una enorme responsabilidad, ya que el salto de la liga al máximo torneo internacional exige madurez mental y futbolística. La gestión de su proceso será clave para evitar una sobreexposición temprana y asegurar una evolución adecuada dentro del futbol profesional de élite.

Gilberto Mora se convertiría en el mexicano más joven en jugar un Mundial. (Jorge Martinez)

México y su apuesta por jóvenes en un Mundial

El historial de jóvenes de México en un Mundial muestra que no es un escenario completamente inédito, pero sí poco frecuente. Desde Manuel Rosas en 1930 hasta los casos más recientes, la Selección ha contado con futbolistas que han debutado en la Copa del Mundo antes de los 20 años, aunque ninguno tan joven como el posible caso de Gilberto Mora.

Estos antecedentes permiten dimensionar la magnitud del reto que enfrenta el joven mediocampista Gilberto Mora, ya que la élite del futbol internacional suele estar dominada por jugadores con mayor experiencia. Por ello, debutar a los 17 años en un Mundial no solo sería un hecho histórico para México, sino también una rareza a nivel global que llamaría la atención del futbol mundial.

Para poner en contexto, si Morita debuta en el Mundial 2026, igualaría lo hecho por figuras del calibre de Pelé y Samuel Eto’o, quienes debutaron también de 17 años en los Mundiales de Suecia 1958 y Francia 1998 respectivamente.