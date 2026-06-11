Julián Quiñones anotó el primer gol para México durante el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica, celebrado este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, en Ciudad de México (CDMX).

Actualmente, Julián Quiñones es delantero de la Selección Mexicana, sin embargo, su pueblo natal es Magüí Payán, un pequeño municipio ubicado en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia.

Magüí Payán, el pueblo colombiano que vio crecer a Julián Quiñones

Julián Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, una localidad rodeada de ríos y selva, donde la gran parte de su población vive de actividades como la agricultura, la pesca y la minería artesanal.

Magüí Payán, el pueblo colombiano que vio crecer a Julián Quiñones (Colprensa)

Magüí Payán es un municipio del departamento de Nariño, en la región del Pacífico colombiano. Fue fundado en 1871 bajo el nombre de “Caserío de Jesús”, que fue cambiado cuando obtuvo la categoría de municipio en 1937.

A pesar de las dificultades económicas que enfrenta Magüí Payán y el suroeste de Colombia en general, sus habitantes son reconocidos por preservar sus tradiciones culturales y el fuerte sentido de comunidad.

De acuerdo con la información, Magüí Payán cuenta con cerca de 18 mil habitantes y es conocido internacionalmente por ser la tierra natal de Julián Quiñones, quien salió de este municipio a los 15 años de edad.

El ahora nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, emprendió su camino en el futbol en la escuela y club formativo “Futbol Paz”, en Cali, destacando desde muy joven ante entrenadores.

Dos años después, en 2015, con 18 años recién cumplidos, dio el salto a México al incorporarse a las fuerzas básicas de Tigres UANL, iniciando así la etapa que lo llevaría a convertirse en figura de la Liga MX.

La historia de Julián Quiñones es vista como un ejemplo de superación para muchos jóvenes de Magüí Payán, mostrando que el talento, la disciplina y la perseverancia pueden muchas abrir puertas.