Julián Quiñones disputó su último partido de la Saudí Pro League previo al Mundial 2026 y lo hizo de la mejor forma al coronarse como campeón de goleo en Arabia Saudita.

Julián Quiñones, del Al Qadsiah, alcanzó los 33 goles con un hat-trick que hizo frente al Al Ittihad en la última jornada de la Saudí Pro League.

¿Cómo llegó Julián Quiñones a los 33 goles en Arabia Saudita?

Julián Quiñones y el Al Qadsiah enfrentaron al Al Ittihad en la última jornada de la Saudí Pro League, encuentro que sirvió para que el mexicano llegara a la cifra de 33 goles en Arabia Saudita.

Julián Quiñones marcó dos goles en el primer tiempo ante el Al Ittihad para igualar la cifra de 32 anotaciones, que ya tenía Ivan Toney como el máximo goleador de la temporada 2025-2026, sin embargo, en la segunda parte todo cambió para el goleador mexicano, quien anotó uno más para ganar el encuentro y coronarse en la Saudí Pro League.

Cabe mencionar que para que el delantero mexicano llegara a 33 goles, le bastaron 31 partidos para que lograra el título de goleo en Arabi Saudita.

Julián Quiñones arrasa en Arabia y se corona campeón de goleo. (Itzel Espinoza / QUINTO PARTIDO)

¿Cómo quedó la tabla de goleo de la Saudí Pro League?

Julián Quiñones se coronó campeón de goleo al llegar a 33 anotaciones y superando a figuras como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y Joao Félix.

Así quedó la tabla de goleadores de la Saudí Pro League.