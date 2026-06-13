Neymar está descartado para jugar en el debut de Brasil en el Mundial 2026, pero sí estará en la banca de la selección sudamericana, este sábado 13 de junio.
El astro brasileño, Neymar, irá a la banca de suplentes de la Selección de Brasil para el debut en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 contra Marruecos, pero no jugará debido a una lesión muscular.
Ancelotti confía en la recuperación de Neymar
Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, decidió mantener a Neymar en la lista oficial de 26 convocados, pese a la lesión que lo tiene fuera de acrividad.
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Sin embargo, el “10″ no tendrá minutos en el partido inaugural del Mundial para Brasil ante Marruecos, en busca de priorizar su rehabilitación de cara a las siguientes fases.
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