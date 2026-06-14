Si no sabes cómo llegar al Estadio BBVA en Monterrey para el Mundial 2026, te damos las opciones de movilidad que compartió Gabriela Cuevas.

El Estadio BBVA recibirá cuatro partidos del Mundial 2026; tres de fase de grupos y uno de la ronda de octavos de final.

Así puedes llegar al Estadio BBVA en Monterrey para el Mundial 2026

Vía redes sociales Gabriela Cuevas, representante de México durante el Mundial 2026, compartió las rutas disponibles para quienes visitan el Estadio BBVA en Monterrey.

De acuerdo con lo difundido por la funcionaria, en transporte público la mejor opción es el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, cuyo costo es de tan solo 10 pesos por viaje:

Línea 1: llega directo a estación Exposición

Línea 2: se transborda a línea 1 en Cuauhtémoc

Línea 3: se transborda a línea 1 en Félix U. Gómez

Una vez que se haya descendido de la estación Exposición, es necesario caminar de 15 a 20 minutos hasta el Estadio BBVA en Monterrey.

Cómo llegar al Estadio BBVA en Monterrey para el Mundial 2026 (@gabycuevasb / Instagram)

Para trasladarse al recinto, los aficionados al Mundial 2026 también podrán usar taxis o taxis por aplicación si así lo prefieren.

Ahora bien, otra opción para visitar el Estadio BBVA es usar el servicio “Park & Ride” que cuenta con diversos puntos hacia el estadio como:

Plaza Nativa

Ocampo

Far West

Pabellón Tec

Zona TEC Estacionamiento E1

Tec Milenio

Esfera

Para usar “Park & Ride” es necesario registrarse y reservar. Los precios en este tipo de viajes son:

300 pesos por auto estacionamiento

500 pesos por persona Ride viaje redondo

800 pesos por persona Park Ride viaje redondo