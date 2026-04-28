El jugador de Toluca, Alexis Vega, no pasó desapercibida la convocatoria de la Selección Mexicana, donde algunos de sus compañeros se quedaron fuera del Mundial 2026.

Aunque Alexis Vega sí apareció en la lista de convocados de la Liga MX para el Mundial 2026, no dudó en mostrar su apoyo a Marcel Ruiz y Everardo López, quienes no fueron considerados por el entrenador Javier Aguirre.

¿Qué le dijo Alexis Vega a Marcel Ruiz y Everardo López?

Fue a través de sus redes sociales que Alexis Vega le dedicó un mensaje de admiración y respeto a su compañero Marcel Ruiz, quien no logró subirse a la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

“Marcel, mucha admiración y respeto. Diste todo de ti para subirte al barco aun sabiendo que estabas lesionado. Diste una lección de vida e inspiración a muchas personas. Te quiero hermano, siempre contigo”, escribió Alexis Vega en su cuenta de Instagram.

Asimismo, dedicó unas palabras para Everardo López a quien le reconoció su talento, ya que tiene un futuro brillante en el futbol mexicano.

Alexis Vega tiene gesto con jugadores de Toluca que quedaron fuera del Mundial 2026. (captura)

“Ever, eres un chico extraordinario que con poca edad sabemos de lo que eres capaz. Sigue trabajando como lo estás haciendo, que tienes un futuro brillante. Te quiero, mi carnal”, compartió Alexis Vega en sus historias de Instagram.

Alexis Vega si irá al Mundial 2026 con la Selección Mexicana

El emotivo gesto de Alexis Vega refuerza la unión que existe dentro del vestidor de Toluca y pone en evidencia el respaldo que existe entre los jugadores mexicanos en medio de la competencia.

Alexis Vega sí fue uno de los afortunados que irá al Mundial 2026, por lo que no podrá ayudar a su equipo a conseguir el tricampeonato de Liga MX, pero si cumplirá su sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA.