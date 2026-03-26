Italia venció a Irlanda del Norte y buscará el pase al Mundial 2026 en la segunda fase del repechaje europeo.

Tras dejar en el camino a Irlanda del Norte, la selección de Italia se enfrentará con la ganadora de la serie Gales vs Bosnia y Herzegovina,

¿Cómo quedó el repechaje Italia vs Irlanda del Norte para el Mundial 2026?

Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte y se enfrentará con Gales o Bosnia y Herzegovina el martes 31 de marzo.

Así fue el triunfo de Italia que lo acerca al Mundial 2026:

Minuto 56 : Gol de Sandro Tonali para darle el triunfo a Italia. El jugador italiano aprovechó un rebote y prendió el balón con seco derechazo.

Minuto 80: Sandro Tonali asiste a Moise Kean quien anotó el 2-0 para Italia.

Sandro Tonali fue la figura de Italia (Antonio Calanni / AP)

¿Contra quién jugará Italia el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de Gales o el combinado de Bosnia y Herzegovina será el rival de Italia en la fase decisiva de su ruta en el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

Italia vs Gales o Bosnia Herzegovina

Martes 31 de marzo de 2026

¿Cuándo son las finales del repechaje europeo para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Italia e Irlanda del Norte comparten ruta con las selecciones de Gales y Bosnia y Herzegovina.