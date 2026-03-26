Kosovo venció a Eslovaquia y enfrentará a Turquía por el pase al Mundial 2026 en la segunda fase del repechaje europeo.

Tras dejar en el camino a Eslovaquia, la selección de Kosovo se enfrentará con la selección de Turquía que eliminó a Rumania.

Eslovaquia 3-4 Kosovo

¿Cómo quedó el repechaje Italia vs Irlanda del Norte para el Mundial 2026?

Kosovo venció 4-3 a Eslovaquia y se enfrentará con Turquía el martes 31 de marzo.

Así fue el triunfo de Kosovo que lo acerca al Mundial 2026:

Minuto 21: Gol de Veldin Hodza

Minuto 47: Gol de Finsk Asllani

Minuto 60: Florent Muslija

Minuto 72: Hajrizi

Kosovo elimina a Eslovaquia y enfrentará a Turquía por un boleto al Mundial 2026. (Denes Erdos / AP)

¿Contra quién jugará Italia el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de Turquía será la rival de Kosovo en la siguiente fase de la ruta del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

Turquía vs Kosovo

Martes 31 de marzo de 2026

¿Cuándo son las finales del repechaje europeo para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Eslovaquia y Kosovo comparten ruta con las selecciones de Turquía y Rumania.