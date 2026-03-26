Chequia venció a Irlanda y enfrentará a Dinamarca por el pase al Mundial 2026 en la segunda fase del repechaje europeo.

Tras dejar en el camino a Irlanda, la selección de Chequia se enfrentará con la selección de Dinamarca que eliminó a Macedonia del Norte.

¿Cómo quedó el repechaje Chequia vs Irlanda para el Mundial 2026?

Chequia venció 4-3 en penales a Irlanda y se enfrentará con Dinamarca el martes 31 de marzo.

Ellos fueron los anotadores de los penales a favor de Chequia que lo acerca al Mundial 2026:

Krejčí

Souček

Schick

Kliment

Chequia gana en penales ante Irlanda y buscará su boleto para el Mundial 2026. (Vit Tcherny / AP)

¿Contra quién jugará Chequia el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de Dinamarca será la rival de Chequia en la siguiente fase de la ruta del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

Dinamarca vs Chequia

Martes 31 de marzo de 2026

¿Cuándo son las finales del repechaje europeo para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Chequia e Irlanda comparten ruta con las selecciones de Dinamarca y Macedonia del Norte.