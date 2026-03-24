Seis lugares para jugar el Mundial 2026 se disputarán entre el 26 y 31 de marzo, con 22 selecciones involucradas en las series de repechaje.

Dieciséis equipos de Europa competirán por cuatro plazas, mientras que un torneo intercontinental que se disputará en México determinará otras dos.

Las semifinales de los repechajes se jugarán el jueves 26 de marzo y las finales el martes 31 de marzo

El intenso repechaje europeo para el Mundial 2026

Con Italia como el gigante perdido en el repechajes europeo, 16 selecciones buscarán acompañar a las doce que ya tienen su boleto para el Mundial 2026.

Así se jugará el repechaje europeo:

Ocho semifinales a partido único serán seguidas por cuatro finales. Los ganadores de las finales aseguran el boleto.

Compiten los 12 segundos de la fase de grupos de las eliminatorias, así como cuatro equipos en función de su desempeño en la Liga de Naciones de la UEFA.

Los equipos mejor ubicados en el ranking serán locales en las semifinales. Los anfitriones de las finales se determinaron por sorteo.

El repechaje europeo está dividido en cuatro rutas con destino al Mundial 2026:

Ruta A: Italia-Irlanda del Norte; Gales-Bosnia y Herzegovina.

Ruta B: Ucrania-Suecia; Polonia-Albania.

Ruta C: Turquía-Rumania; Eslovaquia-Kosovo.

Ruta D: Dinamarca-Macedonia del Norte; República Checa-Irlanda

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

Repechaje intercontinental para el Mundial 2026 se jugará en México

El formato del repechaje intercontinental es distinto al europeo, y se le ha denominado como “Torneo Clasificatorio” rumbo al Mundial 2026.

Así se jugará el repechaje intercontinental:

Dos equipos avanzarán de un grupo de seis.

El repechaje lo juegan 2 equipos de la CONCACAF (Jamaica y Surinam) y uno de cada una de las confederaciones de Asia (Irak), África (República Democrática del Congo), Sudamérica (Bolivia) y Oceanía (Nueva Caledonia).

Las cuatro naciones peor ubicadas en el ranking juegan en dos semifinales.

El ganador avanza a una final contra uno de los dos equipos mejor ubicados.

Los ganadores de esos partidos se clasifican al Mundial.

Los equipos mejor ubicados en el ranking fueron República Democrática del Congo e Irak y los partidos se disputarán en Guadalajara y Monterrey, con dos rutas distintas.

Ruta 1: Nueva Caledonia vs Jamaica (el ganador juega contra República Democrática del Congo)

Ruta 2: Bolivia vs Surinam (el ganador juega contra Irak)