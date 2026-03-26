Turquía vs Rumania se enfrentaron en el primer partido del repechaje europeo para el Mundial 2026, con triunfo de la selección turca.

Tras dejar en el camino a Rumania, Turquía se enfrentará con la selección que avance en el partido Eslovaquia vs Kosovo.

Marcador: Turquía 1-0 Rumania

¿Cómo quedó el repechaje Turquía vs Rumania para el Mundial 2026?

Turquía venció 1-0 a Rumania y se enfrentará con la selección ganadora de la llave Eslovaquia vs Kosovo, el 31 de marzo.

Así fue el triunfo de Turquía que lo acerca al Mundial 2026:

Minuto 63 : Gol de Ferdi Kadıoğlu para poner adelante a Turquía.

¿Contra quién jugará Turquía el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de Eslovaquia o la de Kosovo será la rival de Turquía en la siguiente fase de la ruta del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

Turquía vs Eslovaquia o Kosovo

Martes 31 de marzo de 2026

Selección de Turquía eliminó a Rumania (AP)

¿Cuándo son las finales del repechaje europeo para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Eslovaquia y Kosovo comparten ruta con las selecciones de Turquía y Rumania.