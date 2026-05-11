Rayadas golea a Pachuca y se clasifica a la final de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs Pachuca continuaron la actividad de semifinales de la Liga MX Femenil con triunfo 4-1 (4-3 global) de las regias ante las Tuzas.
Rayadas fue superior ante Pachuca, quienes venían de una victoria ante las regias en el partido de ida de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Marcador final: Rayadas 4-1 Pachuca | Vuelta de semifinales
Rayadas vs Pachuca: así fue el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil
En el partido Rayadas vs Pachuca de las semifinales de la Liga MX, las regias sacaron la victoria con marcador de 4-1 (4-3 global).
Así fueron los goles de la victoria de Rayadas sobre Pachuca:
- Minuto 38: Autogol de Osinachi Ohale (Pachuca)
- Minuto 52: Gol de Valerie Vargas (Rayadas)
- Minuto 60: Gol de Cristina Burkenroad (Rayadas)
- Minuto 62: Gol de Lucia García (Rayadas)
¿Qué sigue para Rayadas y Pachuca en la Liga MX Femenil?
Rayadas avanzó a la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil luego de vencer al Pachuca en las semifinales, por lo que ahora enfrentará al América en la Gran Final del futbol femenil.
Pachuca, por su parte, quedaron eliminados de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo tanto, tendrá que prepararse para el siguiente torneo Apertura 2026 y así tratar de pelear por el título.