Polonia venció a Albania y enfrentará a Suecia por el pase al Mundial 2026 en la segunda fase del repechaje europeo.

Tras dejar en el camino a Albania, la selección de Polonia se enfrentará con la selección de Suecia que eliminó a Ucrania.

Marcador: Polonia 2-1 Albania

¿Cómo quedó el repechaje Polonia vs Albania para el Mundial 2026?

Polonia venció 2-1 a Albania y se enfrentará con Suecia el martes 31 de marzo.

Así fue el triunfo de Polonia que lo acerca al Mundial 2026:

Minuto 63: Gol de Lewandowski

Minuto 73: Gol de Zielinski

Polonia vence a Albania para seguir el sueño por un boleto al Mundial 2026. (Francisco Seco / AP)

¿Contra quién jugará Polonia el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de Suecia será la rival de Polonia en la siguiente fase de la ruta del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

Polonia vs Suecia

Martes 31 de marzo de 2026

¿Cuándo son las finales del repechaje europeo para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Polonia y Albania comparten ruta con las selecciones de Suecia y Ucrania.