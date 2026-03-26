Dinamarca venció a Macedonia del Norte y enfrentará a Irlanda por el pase al Mundial 2026 en la segunda fase del repechaje europeo.

Tras dejar en el camino a Macedonia del Norte, la selección de Dinamarca se enfrentará con la selección de Irlanda o República Checa.

¿Cómo quedó el repechaje Dinamarca vs Macedonia del Norte para el Mundial 2026?

Dinamarca venció 4-0 a Macedonia del Norte y se enfrentará con Irlanda el martes 31 de marzo.

Así fue el triunfo de Dinamarca que lo acerca al Mundial 2026:

Minuto 49: Gol de Mikkel Damsgaard

Minuto 58: Gol de Gustav Isaken

Minuto 59: Gol de Gustav Isaken

Minuto 75: Gol de Norgaard

Dinamarca humilla a Macedonia del Norte y avanza a la final del repechaje rumbo al Mundial 2026. (Liselotte Sabroe / AP)

¿Contra quién jugará Dinamarca el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de Irlanda o República Checa será la rival de Dinamarca en la siguiente fase de la ruta del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

Dinamarca vs Irlanda o República Checa

Martes 31 de marzo de 2026

¿Cuándo son las finales del repechaje europeo para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Dinamarca y Macedonia del Norte comparten ruta con las selecciones de República Checa e Irlanda.