La última Fecha FIFA del año se jugará a partir de este jueves 13 de noviembre y en ella se definirán al resto de Selecciones que irán de manera directa al Mundial 2026, pero también, a los equipos que tendrán una última oportunidad mediante el repechaje que se jugará a finales de marzo del próximo año por los dos últimos boletos a la gran fiesta del futbol.

Seis selecciones son las que estarán en el repechaje para los dos últimos boletos al Mundial 2026 y hasta el momento, ya hay dos confirmados que son Nueva Caledonia y Bolivia, Selecciones representantes de Oceanía y Conmebol respectivamente. En lo que respecta al resto de escuadras, dos saldrán de Concacaf, una de Asia y otra de África.

Dicho esto, la Fecha FIFA que se jugará del 13 al 18 de noviembre generará interés en todo el mundo tanto por los equipos que aspiran al boleto directo, como los que se jugarán la vida por el pase al repechaje que mantenga encendida la vela de la esperanza de acudir al Mundial 2026.

¿Qué equipos aspiran al repechaje al Mundial 2026?

Como ya se mencionó, Nueva Caledonia y Bolivia ya están dentro del repechaje para el Mundial 2026, por lo que esperan conocer a sus respectivos rivales, los cuales se definirán al término de esta Fecha FIFA.

En lo que respecta a África, se disputará un cuadrangular en Marruecos donde Nigeria, Gabón, Camerún y la República Democrática del Congo se pelearán un boleto al repechaje para el Mundial 2026. El formato enfrentará a Nigeria vs Gabón y a Camerón contra RD Congo, los ganadores de esos duelos se enfrentarán entre ellos la semana entrante y de ahí saldrá un equipo para la repesca.

Por otra parte está lo que sucederá en Asia, donde los Emiratos Árabes Unidos enfrentarán a Irak en un duelo a Ida y Vuelta por el pase al repechaje mundialista. El primer juego será en Abu Dhabi y el definitivo en la ciudad de Basora.

Los otros dos boletos al repechaje para el Mundial 2026 saldrán de la Concacaf. Ahí hay tres grupos en los cuales los primeros lugares avanzarán directo a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos lugares serán los que vayan a la repesca. En estos momentos, equipos como Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Curazao, Haiti, El Salvador, Guatemala, Trinidad y Tobago y Surinam, son los que pelean tanto por los pases directos como por los del repechaje.

🏆FIFA WORLD CUP 2026

🗓️PLAY-OFF



Falta una Fecha FIFA para conocer los Equipos que jugaran el Repechaje para el Mundial.



AL MOMENTO:

✅: 🇧🇴Bolívia y 🇳🇨Nueva Caledonia



Mejores ubicados en RANKING



Asia (AFC): 🇮🇶Irak

Africa (CAF): 🇳🇬Nigeria

CONCACAF: 🇨🇼Curazao y 🇨🇷Costa Rica pic.twitter.com/fQkKfX4pgz — CNF Zone (@CNFconcacaf) October 16, 2025

¿Cómo se jugará el repechaje para el Mundial 2026?

Una vez que se confirmen los seis equipos que irían al repechaje para el Mundial 2026, se armarán dos llaves con tres Selecciones cada una. Ahí, las dos peores ubicadas en el ranking FIFA se enfrentarán entre ellas y la ganadora, jugará contra la de la posición más alta en una final por un boleto a la Copa del Mundo.

El ranking FIFA actual con los aspirantes a repechaje

Panamá 31

Nigeria 41

Costa Rica 45

Camerún 54

Irak 57

Congo 60

Honduras 64

EAU 67

Jamaica 68

Gabón 77

Curazao 82

Haiti 88

El Salvador 94

Guatemala 95

Trinidad y Tobago 100

Surinam 126

Nueva Caledonia 150

Así, dos Selecciones obtendrán el último par de boletos para el Mundial 2026 que el repechaje entregará y es importante resaltar que los cuatro partidos definitorios tendrán lugar tanto en Guadalajara como en Monterrey, por lo que México será testigo de los últimos invitados a la fiesta.