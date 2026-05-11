Decenas de miles de seguidores de BTS permanecieron afuera del Estadio GNP Seguros durante el último concierto de la agrupación surcoreana en la CDMX.

Las ARMYs que no consiguieron boletos ocuparon camellones, banquetas y carriles de circulación sobre Circuito Interior para escuchar a distancia el espectáculo de K-pop.

La concentración masiva generó complicaciones viales en inmediaciones de Ciudad Deportiva, mientras autoridades capitalinas desplegaron operativos especiales para controlar la movilidad y seguridad de asistentes.

Conciertos de BTS desatan derrama económica histórica y saturación vial en CDMX

La visita de BTS como parte del “Arirang World Tour” fue considerada un fenómeno histórico para la capital mexicana por su impacto económico, turístico y social.

La Canaco CDMX estimó una derrama económica cercana a 1,861 millones de pesos derivada de boletos, hospedaje, transporte y consumo local durante las tres presentaciones.

Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros (BTS / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX)

El sector hotelero registró ingresos superiores a 294 millones de pesos, mientras búsquedas de viajes hacia la capital aumentaron 110% por visitantes internacionales y nacionales.

Negocios ubicados alrededor de Ciudad Deportiva reportaron ventas extraordinarias, principalmente establecimientos de comida, transporte privado y comercios relacionados con mercancía oficial del grupo surcoreano.

El impacto social también trascendió los conciertos, luego de que Claudia Sheinbaum recibiera a la banda en Palacio Nacional ante miles de seguidores reunidos.

Durante las presentaciones, cerca de 40 mil personas permanecieron diariamente afuera del estadio, transformando la zona en una celebración colectiva sobre la vía pública capitalina.

La SSC desplegó unidades especiales para atender la saturación vehicular registrada en Circuito Interior y Viaducto, donde persistieron afectaciones durante varias horas consecutivas.