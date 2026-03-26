Bosnia y Herzegovina eliminó en penaltis a Gales y enfrentará a Italia en la final de su ruta de repechaje para el Mundial 2026.

Italia venció a Rumania para citarse con el ganador entre Gales y Bosnia Herzegovina.

¿Cómo quedó el repechaje Gales vs Bosnia y Herzegovina para el Mundial 206?

Gales y Bosnia y Herzegovina no lograron definir a un ganador en tiempos extras, y tras el 1-1 se fueron a la tanda de los penaltis en el repechaje para el Mundial 2026.

Bosnia ganó 4-2 la tanda de penaltis y recibirá a Italia por el pase al Mundial 2026 el martes 31 de marzo.

Así se dio el marcador en el tiempo regular entre Gales y Bosnia y Herzegovina:

Minuto 51 : Gol de Daniel James para adelantar a Gales

Minuto 86: Gol de Edin Džeko que mandó el partido a los penaltis.

Gales vs Bosnia en el repechaje para el Mundial 2026 (Nick Potts / AP)

¿Contra quién jugará Bosnia y Herzegovina el partido por el pase al Mundial 2026?

Italia será la rival de Bosnia y Herzegovina en la final de la ruta del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo son las finales del repechaje intercontinental para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos de repechaje europeo que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Gales y Bosnia y Herzegovina compartieron ruta con las selecciones de Italia e Irlanda del Norte.