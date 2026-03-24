Italia vs Irlanda del Norte se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. El New Balance Arena será la sede, el jueves 26 de marzo a las 13:45 horas por ESPN y Disney+.

Partido: Italia vs Irlanda del Norte

Fase: Semifinales del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: New Balance Arena

Transmisión: ESPN y Disney+

Italia vs Irlanda del Norte: Fecha para ver el repechaje del Mundial 2026

El jueves 26 de marzo de 2026 será el partido de semifinales del repechaje de la UEFA, Italia vs Irlanda del Norte.

Italia vs Irlanda del Norte: Horario para ver el repechaje del Mundial 2026

El partido Italia vs Irlanda del Norte iniciará a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Italia vs Irlanda del Norte: Canal para ver el repechaje del Mundial 2026

Italia vs Irlanda del Norte en el repechaje de la UEFA para el Mundial 2026 se podrá ver a través de las señales de ESPN y Disney+.

Partido: Italia vs Irlanda del Norte

Fase: Semifinales del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: New Balance Arena

Transmisión: ESPN y Disney+

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Cómo llegan Italia vs Irlanda del Norte al partido del repechaje del Mundial 2026?

Italia cayó ante Noruega en el último partido de clasificación que se disputó en noviembre 2025, por lo que buscará vencer a Irlanda del Norte para clasificar a la final y conseguir su boleto al Mundial 2026.

Irlanda del Norte, por su parte, llega con confianza tras clasificar como uno de los mejores terceros de su grupo para el repechaje, sin embargo, también buscará llegar a la final para intentar ganarse su pase a la Copa del Mundo.