Bosnia vs Italia se juegan el pase al Mundial 2026 el martes 31 de marzo a las 12:45 horas con transmisión por confirmar en México.

Partido: Bosnia vs Italia

Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadion “Bilino Polje”

Transmisión: SKY Sports

Italia se acerca al Mundial 2026 (Antonio Calanni / AP)

Bosnia vs Italia: A qué hora ver la final del repechaje del Mundial 2026

El martes 31 de marzo de 2026 será el partido de repechaje europeo Bosnia vs Italia, a partir de las 12:45 horas.

Bosnia vs Italia: ¿Dónde ver la final del repechaje del Mundial 2026?

El partido Bosnia vs Italia será transmitido a través de la señal de SKY Sports.

Partido: Bosnia vs Italia

Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadion “Bilino Polje”

Transmisión: SKY Sports

Bosnia ganó en penaltis y enfrentará a Italia por el pase al Mundial 2026 (Nick Potts / AP)

¿Cómo llegaron Bosnia e Italia a la final del repechaje del Mundial 2026?

Bosnia necesitó de ir a los penaltis para eliminar a Gales en la semifinal del repechaje del Mundial 2026.

La selección de Italia pasó 2-0 sobre Irlanda del Norte para seguir soñando con jugar el torneo de la FIFA.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.

Bosnia e Italia compartieron ruta con las selecciones de Gales e Irlanda del Norte.