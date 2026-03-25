Italia vs Irlanda del Norte se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Italia 2-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del jueves 26 de marzo.

Italia vs Irlanda del Norte: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Italia vs Irlanda del Norte es 2-0 a favor de los italianos.

Pronóstico: Italia 2-0 Irlanda del Norte

Italia vs Irlanda del Norte: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Italia vs Irlanda del Norte, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026.

Italia

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Andrea Cambiaso

Mediocampistas: Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Davide Frattesi y Matteo Politano

Delanteros: Mateo Retegui y Pio Esposito

Irlanda del Norte

Portero: Bailey Peacock-Farrell

Defensas: Ruairi McConville, Paddy McNair y Ciaron Brown

Mediocampistas: Trai Hume, Brad Lyons, Jamie McDonnell, Ethan Galbraith y Justin Devenny

Delanteros: Isaac Price y Jamie Donley

Italia vs Irlanda del Norte: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026

Italia vs Irlanda del Norte se enfrentan en las semifinales del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. El New Balance Arena será la sede, el jueves 26 de marzo a las 13:45 horas por ESPN y Disney+.

Partido: Italia vs Irlanda del Norte

Fase: Semifinales del repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: New Balance Arena

Transmisión: ESPN y Disney+

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

¿Cómo llegan Italia e Irlanda del Norte al partido del repechaje del Mundial 2026?

Italia cayó ante Noruega en el último partido de clasificación que se disputó en noviembre 2025, por lo que buscará vencer a Irlanda del Norte para clasificar a la final y conseguir su boleto al Mundial 2026.

Irlanda del Norte, por su parte, llega con confianza tras clasificar como uno de los mejores terceros de su grupo para el repechaje, sin embargo, también buscará llegar a la final para intentar ganarse su pase a la Copa del Mundo.