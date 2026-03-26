Suecia venció a Ucrania y enfrentará a Polonia por el pase al Mundial 2026 en la segunda fase del repechaje europeo.

Tras dejar en el camino a Ucrania, la selección de Suecia se enfrentará con la selección de Polonia que eliminó a Albania.

Marcador: Ucrania 1-3 Suecia

¿Cómo quedó el repechaje Ucrania vs Suecia para el Mundial 2026?

Suecia venció 3-1 a Suecia y se enfrentará con Polonia el martes 31 de marzo.

Así fue el triunfo de Suecia que lo acerca al Mundial 2026:

Minuto 6: Gol de Viktor Gyorkes

Minuto 51: Gol de Viktor Gyorkes

Minuto 73: Gol de Viktor Gyorkes

Suecia avanza a la final del repechaje y va contra Polonia rumbo al Mundial 2026. (Alberto Saiz / AP)

¿Contra quién jugará Suecia el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de Polonia será la rival de Suecia en la siguiente fase de la ruta del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

Polonia vs Suecia

Martes 31 de marzo de 2026

¿Cuándo son las finales del repechaje europeo para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones de UEFA que se quedarán con los boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Suecia y Ucrania comparten ruta con las selecciones de Polonia y Albania.