A escasos 5 días de que se celebre la inauguración del Mundial 2026, autoridades de Irán denunciaron que Estados Unidos ha negado la entrega de visas a sus funcionarios.

“Estados Unidos niega visas a funcionarios del equipo nacional de fútbol de Irán antes de la Copa del Mundo” Embajada de Irán en Sudáfrica

Así lo denunció la Embajada de Irán en Sudáfrica en un mensaje que compartió en redes, en el que destacó que varios funcionarios de su selección de futbol no cuentan con el documento.

Por la situación, el organismo diplomático iraní sentenció que Estados Unidos está ejerciendo un trato discriminatorio que advirtió, está generando presiones indebidas a su selección nacional.

Estados Unidos niega visas a funcionarios de la selección de Irán

El conflicto entre Irán y Estados Unidos en el tema político sigue extendiéndose al plano del futbol, pues se denunció que se ha negado la entrega de visas a funcionarios de la selección asiática para el Mundial 2026.

En su publicación, la embajada de Irán en Sudáfrica tildó de “incompetente” a Estados Unidos al sentenciar que está fallando en cumplir adecuadamente con sus responsabilidades como anfitrión del Mundial 2026.

De la misma forma, la autoridad iraní se lanzó en contra de la FIFA, debido a que resaltó que el organismo tiene la responsabilidad de asegurar la emisión y entrega del documento.

Con respecto a los integrantes del equipo nacional a los que se les ha negado el visado, reportes refieren que si bien todos los jugadores ya lo recibieron, hay otros miembros de la selección que no:

Mehdi Mohammadnabi, director técnico

Hedayat Mombini, secretario general de la Federación de Fútbol

Mohsen Motamedkia, director de prensa de la selección nacional

Representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores

Irán denuncia falta de visas para integrantes de la selección rumbo al Mundial 2026 (@IraninSA/X)

Irán denuncia trato discriminatorio de Estados Unidos; señala presiones rumbo al Mundial 2026

Tras denunciar la falta de entrega de visas para integrantes de la selección de futbol rumbo al Mundial 2026, Irán denunció que Estados Unidos está ejerciendo un trato discriminatorio en su contra.

En otra publicación de la embajada de Irán en Turquía, se señaló que existe un “trato deliberado y discriminatorio” que se ha elevado hasta el “nivel más alto”, en contra de su selección nacional.

Sobre la situación, la embajada sentenció que al rechazar la entrega de visas, se está “privando al equipo nacional de Irán” de su derecho a jugar en la Copa del Mundo en condiciones normales y sin presiones y tensiones indebidas.

Irán denuncia falta de visas para integrantes de la selección rumbo al Mundial 2026 (@Iran_in_Turkiye/X)

La situación, acusó, es la peor representación posible de las acciones de “interferencia políticamente sesgada en el deporte”, por lo que también exhortó a la FIFA a exigir que Estados Unidos cumpla sus obligaciones.

En específico, demandó que se emplace a las autoridades estadounidenses a evitar que caigan en violaciones de sus reglas debido al al trato discriminatorio que se ejerce hacia el equipo nacional iraní.