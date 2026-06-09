La selección de Irán acusó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por afectar a sus aficionados con la cancelación de boletos del Mundial 2026.

Esto luego de que la FIFA revocara la asignación de boletos para los aficionados de la selección de Irán en los 3 partidos que tienen agendados en Estados Unidos.

Cabe señalar que, aunque los partidos de Irán serán en Estados Unidos, su base está en Tijuana, Baja California, y tendrán que viajar entre países.

FIFA revoca boletos para la afición de Irán para el Mundial 2026

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) y su selección denunciaron la revocación de los boletos que, de acuerdo con las reglas de la FIFA, corresponden a su afición, por culpa de Estados Unidos.

De acuerdo con las reglas de la FIFA, cada país participante tiene el derecho de recibir el 8% del aforo del estadio para su venta para los partidos que jugarán en el Mundial 2026.

Sin embargo, la federación anunció que Irán no tendrá dichas entradas para los 3 partidos que disputan en Estados Unidos.

Asimismo, acusaron que es el país anfitrión quien ha intentado impedir la asistencia de los aficionados al estadio donde Irán tendrá los 3 partidos de la fase de grupos.

“A menos de tres días del inicio del Mundial de 2026, es lamentable que, en una continuación de una serie de decisiones y acciones ajenas a los marcos deportivos habituales por parte del país anfitrión, esta vez Estados Unidos haya intentado impedir la asistencia de aficionados iraníes al estadio que acogerá los tres partidos de la fase de grupos” FFI

Irán vendió boletos para sus partidos en Estados Unidos en el Mundial 2026

De acuerdo con la Federación de Irán, recibió la cuota de boletos para sus partidos del Mundial 2026 e inició con el proceso de venta.

Sin embargo, “en una medida inesperada” se les revocó la asignación y, en las circunstancias actuales, no podrán entregar los boletos a través de la federación.

“En una medida inesperada, se ha revocado la asignación destinada a la Federación Iraní de Fútbol y, en las circunstancias actuales, no es posible proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional a través de la federación” FFI

Asimismo, denunció que esta es una medida que atenta contra el espíritu de la competencia internacional “y del principio de igualdad entre las naciones participantes”.

Los 3 partidos que la selección de Irán son: