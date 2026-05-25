Claudia Sheinbaum confirmó que la selección de Irán se hospedará en territorio mexicano durante el Mundial 2026, luego de que Estados Unidos negara su estancia por tensiones políticas.

“Vino la representación de la FIFA a través de una persona (...) Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’” Claudia Sheinbaum

El equipo iraní establecerá su base en Tijuana, Baja California, desde donde viajará a disputar sus partidos en Los Ángeles y Seattle.

La presidenta de México aseguró que el país no tiene inconvenientes en recibirlos y que no habrá problemas con las visas.

La FIFA avaló el cambio de sede para sortear las restricciones migratorias estadounidenses.

Claudia Sheinbaum no ve problema en albergar a la selección de Irán durante el Mundial 2026

La selección de Irán planea establecer su base en Tijuana, Baja California durante el Mundial 2026 desde donde se trasladará para disputar sus encuentros programados en sedes estadounidenses.

“Están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que esta decisión se tomó porque el gobierno de Estados Unidos no desea que el equipo iraní pernocte en su territorio debido a las tensiones políticas entre ambas naciones.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum explicó que le preguntaron si los jugadores iraníes podían dormir en México, a lo cual ella respondió: “Sí, sin problema”.

Los jugadores de Irán podrán dormir en territorio mexicano y viajar únicamente para disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum enfatizó que México no tiene por qué negar la estancia al equipo y aseguró que, a diferencia de Estados Unidos, en el país no habría inconvenientes relacionados con las visas para los jugadores.

La logística de la estancia de la selección de Irán se está revisando entre Gabriela Cuevas (representante del Gobierno de México para la Copa del Mundo de 2026), Josefina Rodríguez (Secretaria de Turismo) y las autoridades de la FIFA.

“Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Dimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable (de México) del Mundial, y ⁠Josefina (Rodríguez), que es la secretaria de Turismo, en coordinación con la FIFA, para ver cómo pernoctarían en México" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Por qué Irán cambio su sede a México durante el Mundial 2026?

La selección de Irán había anunciado la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial fuera en Tijuana para evitar problemas con los visados estadounidenses.

El equipo iraní debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la primera fase contra Egipto el 26 de junio en Seattle.

El cambio de sede desde Tucson, Arizona (donde planeaban quedarse originalmente), responde a la falta de garantías de seguridad y a posibles obstáculos con las visas estadounidenses para miembros de la delegación.

A unos días del inicio del Mundial, la FIFA avaló que la selección de Irán pueda acampar en México y así sortear las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos.