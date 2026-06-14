Entre porras, decenas de tijuanenses despidieron a la selección de Irán este domingo a las afueras del hotel Marriott.

La selección de Irán partió rumbo a Los Ángeles para enfrentar a Nueva Zelanda en su debut mundialista, tras haber establecido su campamento base en México por la negativa de Estados Unidos de otorgar visados.

El emotivo adiós reflejó solidaridad y entusiasmo, mientras el equipo busca enviar un “mensaje de paz” en medio de la tensión política entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

Irán parte de Tijuana hacia Los Ángeles para su debut en el Mundial 2026 (GUILLERMO ARIAS / AFP)

Irán parte de Tijuana hacia Los Ángeles para su debut en el Mundial 2026 (GUILLERMO ARIAS / AFP)

Irán parte de Tijuana hacia Los Ángeles para su debut en el Mundial 2026 (GUILLERMO ARIAS / AFP)

Tijuana es un refugio para la selección de Irán ante la tensión geopolítica

La estancia de la selección iraní en Tijuana no fue casualidad. Debido al conflicto bélico iniciado el 28 de febrero de 2026 tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la federación optó por trasladar su campamento base desde Tucson (Arizona) a territorio mexicano.

Esta decisión se vio reforzada después de que Estados Unidos rechazara conceder visados a una quincena de integrantes de la delegación iraní.

Irán parte de Tijuana hacia Los Ángeles para su debut en el Mundial 2026 (GUILLERMO ARIAS / AFP)

Selección de Irán viaja rumbo al debut en “Tehrangeles”

Tras el emotivo adiós en Tijuana, la selección realizó un vuelo de apenas veinte minutos hacia Los Ángeles para cumplir con sus compromisos oficiales en el SoFi Stadium.

A pesar del ambiente festivo en México, el debut del equipo está marcado por una fuerte tensión política.

Se esperan manifestaciones de la diáspora iraní en California, una comunidad tan numerosa que ha dado a la ciudad el sobrenombre de “Tehrangeles”.

En lo deportivo, Irán llega como favorito al ocupar el puesto 20 del ranking FIFA, frente al lugar 85 de Nueva Zelanda.

El delantero Mehdi Taremi ha expresado su deseo de que el deporte y la política se mantengan separados, confiando en dar un “mensaje de paz” sobre el césped.

Se tiene previsto que, tras el partido de este lunes 15 de junio, la selección regrese a su base en Tijuana para preparar sus siguientes encuentros del Grupo G contra Bélgica y Egipto