Irán tendrá su base para el Mundial 2026 en la ciudad de Tijuana, confirmó el presidente de la federación local de fútbol.

Irán basará su concentración en Tijuana durante el Mundial 2026, después de que la FIFA, aprobara una solicitud para trasladar el campo de entrenamiento desde Arizona.

Irán se prepara para una participación orgullosa en el Mundial 2026 (Riza Ozel / AP)

“Estaremos basados en el campamento de Tijuana, que está cerca del océano Pacífico y en la frontera entre México y Estados Unidos” Mehdi Taj Mendi Taj

¿Por qué eligió Irán a Tijuana como sede rumbo al Mundial 2026?

Mendi Taj, presidente de la federación de futbol de Irán, explicó que entrenar en México evitará complicaciones relacionadas con el visado necesario para ingresar a Estados Unidos.

Irán jugará sus dos primeros partidos del Grupo G en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y Bélgica el 21 de junio, antes de enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio.

“La distancia total entre nosotros y el lugar de nuestros partidos en Los Ángeles es de 55 minutos en avión” Mendi Taj, presidente de la federación de futbol de Irán

Las ventajas de Tijuana como sede de entrenamiento de Irán para el Mundial 2026

Al confirmarse la sede de entrenamiento de Irán en Tijuana, México, en lugar de Tucson, Arizona, te enlistamos las ventajas del país asiático al tomar esa decisión rumbo al Mundial 2026.

Resolverá los problemas de visado, ya que Irán solo aterrizará en Estados Unidos para jugar los partidos y se marchará después.