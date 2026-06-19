El Gobierno de Cuba aprobó una serie de reformas económicas para la liberación de su economía y abrirse paso al mercado internacional.

De acuerdo con lo informado, las 176 medidas aprobadas buscan dar un impulso al sector turístico, facilitando a las empresas el desarrollo inmobiliario.

Las reformas llegan en un momento marcado por la carencia de alimentos, productos básicos y falta de gasolina por el bloqueo de Estados Unidos.

Banderas de Cuba. (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Las reformas que Cuba aprobó para liberar su economía

A pesar de las reformas económicas en Cuba, aún queda pendiente saber cómo serán aplicadas por el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.

De manera preliminar, se sabe que la norma aprobada autorizará las operaciones de la banca privada, bajo supervisión del Banco Central de Cuba.

Esto facilitará la creación de instituciones financieras no bancarias con capital privado, ya sea nacional o extranjero, destinadas a ofrecer microcréditos.

A grandes rasgos, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó “esta batería de 176 medidas”, destinadas a:

Entrada de banca privada y creación de instituciones financieras no bancarias

Inversión extranjera ampliada, incluso para cubanos en el exterior

Eliminación de trabas burocráticas y flexibilización de cuentas en divisas

Contratación directa de personal por empresas extranjeras

Aumento del tamaño permitido de empresas privadas y creación de pymes agrícolas

Apertura al desarrollo inmobiliario en zonas turísticas y en La Habana

Impulso al turismo con nuevas modalidades de negocio y franquicias

Sustitución gradual de subsidios universales por ayudas focalizadas a población vulnerable