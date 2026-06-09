La Selección de Irán podrá ingresar a Estados Unidos un día antes de sus partidos del Mundial 2026, no horas antes como se había rumorado.

Aún con la aclaración sobre la decisión de seleccionados de Irán en Estados Unidos, se ha acusado que el país negó visas a equipo técnico indispensable para la Selección de Irán.

Irán podrá ingresar a Estados Unidos un día antes de sus partidos del Mundial 2026

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha escalado hasta a intervenir con el Mundial 2026, al ser el país Norteamericano sede de la Copa de futbol de la FIFA.

Aunque en un principio se había rumorado que la Selección de Irán solo podría ingresar a Estados Unidos horas antes de su partido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha rechazado esta versión.

Aclarando a Reuters, dijo un portavoz de DHS que son “falsas” las creencias de esta decisión, asegurando que por decisión de Donald Trump, Irán podrá ingresar al país, “un día antes de sus partidos”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Aaron Schwartz/AFP / AFP)

Por otra parte, el embajador de Irán en México argumentó desde Tijuana en Baja California que Estados Unidos sí había brindado algunas visas, subrayando que estas no tienen especificaciones que les impidieran pasar la noche ahí luego de sus partidos.

Según Trump, la decisión con la Selección de Irán se hacía por su propia seguridad.

Irán acusa que Estados Unidos negó visas a equipo técnico de su selección

Aunque la selección de Irán sí obtuvo visas para ingresar a Estados Unidos y se les permitirá el ingreso un día antes de sus partidos, acusaron que parte de su equipo técnico no irá.

El embajador Abolfazl Pasandideh aseguró que el país no dio visas a todo su “equipo técnico y administrativo” indispensable para la Selección de Irán.

Pero hasta el momento se desconoce si el gobierno de Donald Trump accederá a concederles el ingreso solo por el Mundial 2026.