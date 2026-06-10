La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Estados Unidos no permitió que la selección de fútbol de Irán se quedara en su territorio, por lo que México facilitó su estancia en Tijuana como base principal durante el Mundial 2026, por lo que el equipo solo cruzará a Estados Unidos los días de sus partidos y regresará el mismo día.

“No se permitió la entrada de todo el equipo de Irán, recibimos una llamada de FIFA preguntándonos si estaríamos dispuestos a recibir el equipo y dijimos ‘sí, claro que sí’. Pusimos todas las instalaciones de Tijuana, agradecemos a los Xolos que hayan prestado sus instalaciones y obviamente al gobierno de Baja California que dio todas las facilidades. Se quedan ahí, nos ayudó mucho la secretaría de turismo para que se diera todo este proceso, entonces están en Tijuana y van a viajar a sus partidos.” Claudia Sheinbaum

Esta decisión responde a restricciones migratorias y de visa impuestas por el gobierno estadounidense, pese a que Irán tenía planeado un campamento en Arizona, pero ante la imposibilidad, la FIFA y el gobierno mexicano acordaron la logística para garantizar la participación del equipo iraní en el Mundial 2026.

México albergará a la Selección de Irán en Tijuana por restricciones de EU en el Mundial 2026

Durante la conferencia matutina de este miércoles 10 de junio, Claudia Sheinbaum reveló que Irán se quedará en México dando asilo a la selección, esto ante la negativa de Estados Unidos de resguardarlos ante restricciones migratorias y de visa pese al Mundial 2026.

La mandataria destacó el apoyo de México para que la selección iraní pueda entrenar y concentrarse en Tijuana, ciudad fronteriza que ofrece instalaciones adecuadas y cercanía con las sedes de sus encuentros en Los Ángeles y Seattle. La medida ha sido bien recibida por la delegación iraní, que ya se encuentra en Baja California.

Sheinbaum subrayó que esta acción forma parte de la preparación de México como coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

“Estados Unidos toma la decisión de que la selección de Irán y sus acompañantes, su equipo, no pueda pernoctar en su país. Más allá de que nosotros somos partidarios de que debe abrirse el mundo y que somos partidarios de la paz, cada país tiene su política y en esa perspectiva, también nosotros somos partidarios de la autodeterminación de cada país en sus decisiones. ¿Qué hicimos nosotros? Facilitar." Claudia Sheinbaum

El caso de Irán refleja las tensiones geopolíticas actuales con Estados Unidos, especialmente tras recientes conflictos en Medio Oriente; no obstante, las autoridades mexicanas priorizan el aspecto deportivo y logístico para que todos los equipos participen sin contratiempos.

La llegada de la selección iraní a Tijuana por el Mundial 2026 ha generado expectativa; el equipo de Medio Oriente disputará sus partidos de la fase de grupos contra:

Nueva Zelanda

Bélgica

Egipto