Estados Unidos lanza alerta de viaje para México previo al Mundial 2026.

La Embajada de Estados Unidos en México actualizó sus alertas de viaje para nuestro país, clasificando cada estado en 4 niveles de riesgo.

“México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar)”. Embajada de Estados Unidos

Así es la alerta de viaje para México que emitió Estados Unidos rumbo al Mundial 2026

Los ciudadanos estadounidenses fueron exhortados por su embajada para consultar el nivel de advertencia de viaje a México en caso de acudir al Mundial 2026 de la FIFA.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el riesgo de viajar a México “es elevado debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros”.

“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos, agresiones sexuales y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas.” Departamento de Estado de los Estados Unidos

Mediante un mapa de México, la Embajada de los Estados Unidos clasificó a cada estado de la República así:

Nivel 1 - Tomar las precauciones habituales:

Campeche

Yucatán

Nivel 2 - Extremar las precauciones:

Aguascalientes

Baja California Sur

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Hidalgo

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Veracruz

Nivel 3 - Reconsiderar su viaje:

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 4 - No viajar:

Colima

Guerrero

Michoacán

Tamaulipas

Sinaloa

Zacatecas

Estados Unidos lanza alerta de viaje para México previo al Mundial 2026 (@USEmbassyMEX)

Lo que ha llamado la atención de la alerta de Estados Unidos es que clasifica a las sedes mundialistas, CDMX y Monterrey en nivel dos, y en nivel 3 a Jalisco.

Asimismo, Estados Unidos lanzó recomendaciones tanto para sus ciudadanos y empleados de gobierno en su viaje a México:

Debido a los riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno de EE. UU. cuando viajen

Los servicios de emergencia son limitados o inexistentes en zonas remotas o rurales

Si te encuentras con un control de carretera, debes obedecer. Huir o ignorar las instrucciones puede provocar que resultes herido o incluso muerto

No se puede viajar entre ciudades después del anochecer, ni conducir entre ciudades fronterizas y el interior de México

Deben depender de los vehículos que les sean enviados desde paradas de taxi reguladas o de servicios basados ​​en aplicaciones como Uber o Cabify