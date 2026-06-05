La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó asegurada luego de que el gobierno de Estados Unidos autorizara las visas de ingreso para los futbolistas, entrenadores y parte de la delegación iraní.

Hasta hace unos días, Irán había expresado su preocupación por la falta de documentos migratorios para ingresar a Estados Unidos, donde su selección disputará los partidos de fase de grupos.

Irán obtiene visas para ingresar a Estados Unidos y jugar en el Mundial 2026

Ante las tensiones diplomáticas existentes entre Washington y Teherán, así como a las restricciones migratorias vigentes para ciudadanos iraníes, Estados Unidos aprobó las visas de la selección de Irán.

Irán pone en suspenso su presencia en el Mundial 2026 (especial)

La Casa Blanca confirmó que los integrantes de la selección de Irán recibieron las visas necesarias para competir en el torneo, en cumplimiento de las excepciones contempladas para atletas y delegaciones.

De acuerdo con la información, la escuadra iraní establecerá su base de concentración en Tijuana, Baja California, desde donde se desplazará a Estados Unidos para disputar sus encuentros.

La delegación de Irán para el Mundial 2026 llegará a México este domingo y su debut está programado para el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica y Egipto dentro del Grupo G.

A pesar del avance, reportes señalan que algunos integrantes del personal administrativo y técnico aún enfrentan trámites pendientes, debido a revisiones adicionales relacionadas con sus antecedentes.