Gianni Infantino aseguró que el futbol tiene un papel clave para “promover la paz” y reiteró que Irán disputará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, pese a las tensiones políticas con ese país.

Funcionarios iraníes habían solicitado jugar en México debido al conflicto armado con Israel y Estados Unidos, pero la FIFA pidió respetar el calendario oficial.

La selección persa está en el Grupo G por lo que enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y a Egipto en Seattle durante la fase de grupos.

FIFA pide respetar el calendario del Mundial 2026

A través de un comunicado, la FIFA reiteró que existe un calendario establecido, y en voz de su presidente, Gianni Infantino, pidió que se respeten las sedes de los partidos del Mundial anunciados en diciembre.

““Queremos que la Copa Mundial de la FIFA se lleve a cabo según lo programado” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

FIFA busca promover la paz a través del Mundial 2026

La FIFA insistió en su compromiso de utilizar el poder del futbol y del Mundial 2026 para promover la paz, “ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren como consecuencia de las guerras en curso”.

En ese sentido, la FIFA decidió no tomar medidas sobre las quejas formales presentadas en 2024 por la federación palestina de futbol contra la federación de Israel.

Dirigentes del futbol palestino sostienen que Israel viola los estatutos de la FIFA al permitir que equipos de asentamientos en Cisjordania jueguen en la liga nacional.

Irán confirma su participación en el Mundial 2026. (Vahid Salemi / AP)

Irán confirma que jugará el Mundial 2026

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, confirmó que la selección persa sí participará en el Mundial 2026, pese a los conflictos políticos con Estados Unidos. “Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”

La Selección de Irán tiene tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026: