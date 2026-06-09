La Selección de Senegal recibió una estricta inspección al llegar a Estados para encarar el Mundial 2026.

La Selección de Senegal fue sometida a revisiones con detectores de metales previo al inicio de su participación en el Mundial 2026.

Los jugadores fueron revisados en plena pista del aeropuerto al aterrizar en Estados Unidos. (quinto partido)

Revisión exhaustiva a Selección de Senegal genera indignación

Un video difundido en redes sociales mostró a integrantes de la Selección de Senegal pasando por controles de seguridad a su llegada a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

Las imágenes generaron miles de reacciones y abrieron el debate entre aficionados sobre el trato que recibió la Selección de Senegal en Estados Unidos.

Y es que mientras otros países fueron recibidos entre mariachis, bailes y muestras de cariño en México, los de Senegal no tuvieron el mismo trato en la nación estadounidense.

Selección de Uzbekistán recibió el mismo trato en Estados Unidos

Las imágenes de Senegal se suman a las hechas en contra de Uzbekistán, quienes recibieron el mismo trato en Estados Unidos.

Los jugadores de Uzbekistán fueron sometidos a inspecciones físicas, revisión de pertenencias y controles con perros detectores.

Cabe mencionar que las autoridades estadunidenses han reforzado los protocolos de vigilancia en aeropuertos, centros de entrenamiento, hoteles y estadios ante la llegada de miles de jugadores, dirigentes y aficionados por el Mundial 2026.