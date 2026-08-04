Vancouver Whitecaps vs Atlante cierran el primer día de juegos en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Martes 4 de agosto de 2026 a las 20:30 horas por Apple TV.

Partido: Vancouver Whitecaps vs Atlante

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BC Place

Transmisión: Apple TV

Vancouver Whitecaps vs Atlante: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

Vancouver Whitecaps vs Atlante juegan el martes 4 de agosto a partir de las 20:30 horas.

Vancouver Whitecaps vs Atlante: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

La plataforma Apple TV transmitirá el partido Vancouver Whitecaps vs Atlante, como parte de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Partido: Vancouver Whitecaps vs Atlante

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BC Place

Transmisión: Apple TV

Atlante debuta en la Leagues Cup 2026 ante uno de los mejores equipos de la MLS (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Así llegan Vancouver Whitecaps y Atlante a la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 recibe por primera vez al Atlante de la Liga MX, que llega al partido de la Jornada 1 ante Vancouver Whitecaps tras derrotar al Cruz Azul.

Vancouver Whitecaps, anfitrión del Atlante, es líder de la Conferencia Oeste de la MLS con 34 puntos,