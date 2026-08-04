Vancouver Whitecaps vs Atlante cierran el primer día de juegos en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Martes 4 de agosto de 2026 a las 20:30 horas por Apple TV.

  • Partido: Vancouver Whitecaps vs Atlante
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BC Place
  • Transmisión: Apple TV

Vancouver Whitecaps vs Atlante: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

Vancouver Whitecaps vs Atlante juegan el martes 4 de agosto a partir de las 20:30 horas.

Vancouver Whitecaps vs Atlante: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

La plataforma Apple TV transmitirá el partido Vancouver Whitecaps vs Atlante, como parte de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

  • Partido: Vancouver Whitecaps vs Atlante
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BC Place
  • Transmisión: Apple TV
Atlante debuta en la Leagues Cup 2026 ante uno de los mejores equipos de la MLS
Atlante debuta en la Leagues Cup 2026 ante uno de los mejores equipos de la MLS (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Así llegan Vancouver Whitecaps y Atlante a la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 recibe por primera vez al Atlante de la Liga MX, que llega al partido de la Jornada 1 ante Vancouver Whitecaps tras derrotar al Cruz Azul.

Vancouver Whitecaps, anfitrión del Atlante, es líder de la Conferencia Oeste de la MLS con 34 puntos,