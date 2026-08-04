Vancouver Whitecaps vs Atlante cierran el primer día de juegos en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Martes 4 de agosto de 2026 a las 20:30 horas por Apple TV.
- Partido: Vancouver Whitecaps vs Atlante
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Apple TV
Vancouver Whitecaps vs Atlante: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Vancouver Whitecaps vs Atlante juegan el martes 4 de agosto a partir de las 20:30 horas.
Vancouver Whitecaps vs Atlante: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
La plataforma Apple TV transmitirá el partido Vancouver Whitecaps vs Atlante, como parte de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
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- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Apple TV
Así llegan Vancouver Whitecaps y Atlante a la Leagues Cup 2026
La Leagues Cup 2026 recibe por primera vez al Atlante de la Liga MX, que llega al partido de la Jornada 1 ante Vancouver Whitecaps tras derrotar al Cruz Azul.
Vancouver Whitecaps, anfitrión del Atlante, es líder de la Conferencia Oeste de la MLS con 34 puntos,