Liliana Cátia dos Santos Aveiro, conocida como Katia Aveiro, es cantante y empresaria portuguesa, hermana del futbolista Cristiano Ronaldo.

Nacida en Funchal en 1977, inició su carrera musical en 2005 bajo el nombre artístico “Ronalda” y más tarde regresó con éxitos como Boom Sem Parar.

Participó en programas de televisión como Supervivientes y se consolidó en el mundo empresarial con proyectos como KA SUNGLASSES.

Hoy combina su faceta artística con la de emprendedora, siendo además un referente cultural y defensora de su hermano en redes sociales.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo (@katiaaveirooficial / Instagram )

¿Quién es Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo?

Liliana Cátia dos Santos Aveiro, conocida popularmente como Katia Aveiro, es una cantante y empresaria portuguesa, reconocida principalmente por ser la hermana del futbolista Cristiano Ronaldo.

Nació el 5 de octubre de 1977 en Funchal, Madeira, y es hija de José Dinis Aveiro y Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Katia Aveiro es conocida por ser una ferviente defensora de Cristiano Ronaldo en redes sociales, respondiendo a menudo a las críticas que recibe el futbolista.

Recientemente ha compartido en sus redes sociales un proceso de transformación física, atribuyéndolo a un cambio de mentalidad, ayuno intermitente y ejercicio.

¿Cuántos años tiene Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo?

Katia Aveiro tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo?

Katia Aveiro se encuentra casada con el empresario brasileño Alexandre Bertolucci Jr.

Anteriormente, la hermana de Cristiano Ronaldo estuvo casada con el tenista portugués José Pereira.

¿Qué signo zodiacal es Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo?

Katia Aveiro es del signo zodiacal Libra.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo (@katiaaveirooficial / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo?

Katia Aveiro es madre de tres hijos: Rodrigo, José Dinis y Valentina.

¿Qué estudió Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo?

No hay información publica sobre los estudios de Katia Aveiro.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo (@katiaaveirooficial / Instagram )

¿En qué ha trabajado Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo?

Inició su trayectoria musical en 2005 bajo el nombre artístico de “Ronalda”, en clara alusión a su hermano. Durante esta etapa lanzó discos como Pronta pra te amar y Esperança.

Tras un retiro temporal para cuidar de su familia, regresó en 2013 con su nombre real y el sencillo “Boom Sem Parar”, producido por RedOne. Su estilo musical abarca el pop latino, dance pop y baladas.

En 2014, ganó gran popularidad en España al participar en el programa de telerrealidad “Supervivientes”.

También ha trabajado como colaboradora y asesora en otros programas como Mujeres y Hombres y Viceversa y Killer Karaoke.

A partir de 2016, Katia se alejó de los focos televisivos para centrarse en el mundo de los negocios, entre sus emprendimientos destacan:

El lanzamiento de su propia línea de gafas de sol, “KA SUNGLASSES”.

La comercialización de la marca de cosméticos de las hermanas Kardashian en Portugal.

Actualmente realiza ponencias y presentaciones de eventos como emprendedora.