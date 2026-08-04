Santos vs América se enfrentaron en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado 3-0 a favor del conjunto de Coapa, el actual campeón del futbol mexicano.

América, campeón de la Liga Femenil BBVA, estrenó la corona en la cancha del Santos Laguna, este lunes 3 de agosto, obteniendo una victoria en busca del bicampeonato.

Los goles fueron obra de Alexa Soto y Gabriela García en la primera parte, mientras que Geyse Ferreira puso el 3-0 final en el segundo tiempo.

Marcador: Santos 0-3 América

Santos vs América : así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Santos vs América se midieron en el TSM Corona en busca de sus primeros puntos en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Santos vs América:

Minuto 3: Gol de Alexa Soto (América)

Minuto 34: Gol de Gabriela García (América)

Minuto 72: Gol de Geyse Ferreira (América)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y América en la Liga Femenil BBVA?

Después de cumplir su compromiso en la Jornada 1 de la Liga Femenil MX, Santos y América se prepararán su siguiente partido en la competencia.

Santos visita a Gallos Blancos el 8 de agosto en la Jornada 2, mientras que América recibirá el mismo día al Cruz Azul.