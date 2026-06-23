Harry Kane e Inglaterra enfrentan a la selección de Ghana con el liderato del Grupo L en juego, en la Jornada 2 del Mundial 2026, este martes 23 de junio en Boston.

Empatados en tres puntos, Inglaterra y Ghana se juegan la cima del Grupo L y si hay un ganador en el partido amarrará el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Harry Kane va por más goles en el Mundial 2026

Con dos goles anotados en la victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia, Harry Kane se perfila para tener un Mundial 2026 con muchas anotaciones, y ante Ghana, buscará acercarse al líder de rompe redes Lionel Messi.

Inglaterra del estratega Thomas Tuchel demostró un enorme potencial ofensivo con el doblete de Kane, pero deberá tener cuidado con la velocidad y habilidad de los delanteros ghaneses.

Harry Kane va por récord histórico de Inglaterra

Harry Kane, capitán de Inglaterra, suma de 10 goles en Copas del Mundo, igualado con el legendario Gary Lineker.

Así que de marcarle gol a Ghana, Kane se convertirá en el máximo anotador histórico de Inglaterra en la historia de los Mundiales.

Harry Kane anotó doblete en la victoria de Inglaterra ante Croacia, como parte de la Jornada 1 del Mundial 2026. (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Ghana es un rival serio para Inglaterra en el Mundial 2026

Ghana, dirigido por Carlos Queiroz, consiguió un apretado triunfo de 1-0 sobre Panamá y no será un rival sencillo para Inglaterra en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Inglaterra vs Ghana saltan a la cancha del Estadio de Boston, este martes 23 de junio en punto de las las 14 horas, tiempo del centro de México.