El delantero de Inglaterra, Harry Kane, es una de las opciones del FC Barcelona para suplir a Robert Lewandowski, quien anunció su salida del equipo previo al Mundial 2026.

De acuerdo con The Athletic, el FC Barcelona ha expresado su interés en Harry Kane y planea ficharlo una vez que termine el Mundial 2026.

Cabe mencionar que al jugador de 32 años todavía le queda un año de contrato con el Bayern Múnich.

¿Harry Kane quiere salir del Bayern Múnich tras el Mundial 2026?

El FC Barcelona busca contratar a Harry Kane cueste lo que cueste al finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pese a ello, Harry Kane no ha expresado su deseo de salir del Bayern Múnich, por lo que todo dependería del conjunto alemán si planea negociar una compra con el FC Barcelona.

Por otro lado, el club blaugrana también mantiene su interés en el delantero del Bournemouth Junior Kroupi, de 20 años, y en Dusan Vlahovic, jugador de la Juventus de la Serie A.

Harry Kane entra en la mira del FC Barcelona tras el Mundial 2026. (Yuki Iwamura / AP Photo/Yuki Iwamura)

Harry Kane sigue concentrado en el Mundial 2026

Pese a los rumores de una posible salida del Bayern Múnich, la realidad es que Harry Kane se mantiene contento en Alemania.

Asimismo, el futbolista inglés se mantiene concentrado en su presente con Inglaterra en el Mundial 2026 con el objetivo de seguir avanzando en la fase de eliminatoria.