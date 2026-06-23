El brujo Nana Kwaku Bonsam compartió el ritual que hizo previo al partido de Ghana vs Inglaterra en el Mundial 2026:

“Este es el espíritu más poderoso del mundo. Estoy jugando para Ghana, para ganar este torneo”. Nana Kwaku Bonsam, brujo ghanés

Con anterioridad, el brujo ghanés aseguró haber realizado trabajos contra el delantero Harry Kane. Esto con el propósito de frenar su desempeño durante el partido.

De acuerdo con Nana Kwaku Bonsam, su propósito con estos rituales es que la selección de Ghana se lleve la Copa del Mundo.

Partido Ghana vs Inglaterra termina con empate a ceros

Si bien el propósito de los rituales de Nana Kwaku Bonsam era favorecer a la Selección de Ghana, el resultado del partido podría definirse como contradictorio a tal propósito.

Lo último debido a que, aunque Inglaterra no logró concretar oportunidades de gol, el equipo ghanés también dejó el marcador en blanco.

Inglaterra dominó la mayor parte del juego; sin embargo, no logró aprovechar esta ventaja para generar un peligro real en la portería contraria.

Por su parte, Ghana celebró el resultado como si hubiera sido una victoria para su selección.

Harry Kane, jugador de Inglaterra (ESPECIAL)

Ghana e Inglaterra se mantienen como líderes del Grupo L, ambas selecciones empatadas con 4 puntos.

La tabla de posiciones en el Grupo L quedará definida este martes 23 de junio con el partido de Panamá vs. Croacia.

Por lo pronto, Ghana e Inglaterra todavía no están clasificadas matemáticamente a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra cerrará la fase de grupos con Panamá, siendo que una victoria garantizaría su liderato, mientras que un empate —dependiendo de la diferencia de goles— también sería suficiente.

Para Ghana, el cierre se dará contra Croacia, siendo que esperan una victoria o un empate para asegurar su pase a la siguiente ronda.