México derrota a Canadá y clasifica a los Juegos Olímpicos 2028.

México Sub-20 continuó su camino al Mundial 2027 venciendo 2-1 a la Selección de Canadá en las semifinales, este viernes 7 de agosto en el Estadio Banorte.

México de Alex Diego saltó como favorito sobre la Selección de Canadá y con la victoria, consiguió su la clasificación a la final en donde peleará por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Marcador: México 2-1 Canadá.

México vs Canadá: así definió el Tri su partido del Premundial de la Concacaf

México salió a la cancha del Estadio Banorte con la necesidad de ganar el partido de semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ante la Selección de Canadá.

Su mayor calidad y experiencia le abrieron el camino al triunfo a México, mientras que Canadá no pudo reaccionar.

Goles del partido México vs Canadá en el Premundial Sub-20:

Minuto 6: Gol de Owen Graham-Roache (Canadá)

Minuto 48: Gol de Cristóbal Alfaro (México)

Minuto 78: Gol de Hugo Camberos (México)