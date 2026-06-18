Ghana logra los tres puntos de último minuto ante Panamá.

Ghana vs Panamá inició con victoria 1-0 para Ghana en su participación en el Mundial 2026 del compromiso del Grupo L.
Marcador: Ghana 1-0 Panamá.
El encuentro, disputado entre Ghana y Panamá, dejó a ambas selecciones con tres y un punto, respectivamente, en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, donde comparten sector con Inglaterra y Croacia.
Ghana vs Panamá: así fue el partido del Grupo L del Mundial 2026
El partido Ghana vs Panamá terminó con victoria 1-0 entre ambas selecciones mundialistas.
Así fueron los goles de la victoria de Ghana sobre Panamá:
- Minuto 90+5: Gol de Caleb Yirenkyi
¿Cómo va el Grupo L tras el Ghana vs Panamá del Mundial 2026?
Tras ganar en el primero partido del Grupo L del Mundial 2026, Ghana sumó 3 puntos, mientras que Panamá se quedó con 0 unidades.
Así va el Grupo L:
- Inglaterra | 3 punto
- Ghana | 3 punto
- Panamá | 0 puntos
- Croacia | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Ghana y Panamá en el Mundial 2026?
Ghana se enfrentará a Inglaterra el martes 23 de junio en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
Por su parte, Panamá, enfrentará a Croacia el 23 de junio a las 17 horas, tiempo del centro de México.