Ghana vs Panamá inició con victoria 1-0 para Ghana en su participación en el Mundial 2026 del compromiso del Grupo L.

Marcador: Ghana 1-0 Panamá.

El encuentro, disputado entre Ghana y Panamá, dejó a ambas selecciones con tres y un punto, respectivamente, en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, donde comparten sector con Inglaterra y Croacia.

Ghana vs Panamá: así fue el partido del Grupo L del Mundial 2026

El partido Ghana vs Panamá terminó con victoria 1-0 entre ambas selecciones mundialistas.

Así fueron los goles de la victoria de Ghana sobre Panamá:

Minuto 90+5: Gol de Caleb Yirenkyi

Ghana logra los tres puntos de último minuto ante Panamá. (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

¿Cómo va el Grupo L tras el Ghana vs Panamá del Mundial 2026?

Tras ganar en el primero partido del Grupo L del Mundial 2026, Ghana sumó 3 puntos, mientras que Panamá se quedó con 0 unidades.

Así va el Grupo L:

Inglaterra | 3 punto

Ghana | 3 punto

Panamá | 0 puntos

Croacia | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Ghana y Panamá en el Mundial 2026?

Ghana se enfrentará a Inglaterra el martes 23 de junio en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, Panamá, enfrentará a Croacia el 23 de junio a las 17 horas, tiempo del centro de México.