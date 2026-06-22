Harry Kane, delantero de Inglaterra, fue señalado como objeto de una supuesta maldición lanzada por el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam antes del partido Inglaterra vs Ghana en el Mundial 2026.

El curandero, conocido como el “Diablo del miércoles”, aseguró que realizó un ritual con pócimas y fotografías para neutralizar al capitán inglés, sin causarle daño físico, pero reduciendo sus capacidades ofensivas.

La noticia generó reacciones, incluido el mentalista Uri Geller, quien prometió contrarrestar el vudú enviando “buenas vibraciones” a Harry Kane.

¿Cuál es la maldición que habría recibido Harry Kane?

Nana Kwaku Bonsam, el curandero africano apodado el “Diablo del miércoles”, declaró al Daily Star que trabaja en un ritual para frenar a Harry Kane, en el partido Inglaterra vs Ghana.

Dicho ritual consistiría en la mezcla de pócimas y fotografías para neutralizar y detener al capitán y goleador de Inglaterra en el Mundial 2026.

Harry Kane anotó doblete en la victoria de Inglaterra ante Croacia, como parte de la Jornada 1 del Mundial 2026. (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Harry Kane no sería dañado en su salud

La maldición de la que será objeto Harry Kane no le causaría una lesión grave al atacante del Bayern Múnich, solo reduciría sus capacidades ofensivas para beneficiar a la selección de Ghana.

Cabe recordar que Nana Kwaku Bonsam es una figura conocida en el entorno mundialista debido a que se atribuyó la lesión de rodilla que sufrió Cristiano Ronaldo en el Mundial de Brasil 2014.

Cristiano Ronaldo terminó jugando y anotando un gol a la selección de Ghana.

Responden ante posible maldición contra Harry Kane

Tras hacerse viral la supuesta maldición contra Harry Kane, el mentalista e ilusionista televisivo Uri Geller prometió contrarrestar el vudú africano enviando buenas vibraciones para crear un escudo espiritual.

Inglaterra vs Ghana jugarán en el Estadio de Boston y Harry Kane llega en un excelente estado de forma tras anotar un doblete en la victoria inaugural de Inglaterra por 4-2 contra Croacia.