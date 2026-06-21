Inglaterra vs Ghana se enfrentan en su segundo partido del Grupo L en el Mundial 2026. Transmite ViX a las 14 horas, el martes 23 de junio.
- Partido: Inglaterra vs Ghana
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Martes 23 de junio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Foxborough
- Transmisión: ViX
Inglaterra vs Ghana: ¿Cuándo ver el partido del Grupo L del Mundial 2026?
El martes 23 de junio de 2026 será el partido Inglaterra vs Ghana en el Mundial 2026.
Inglaterra vs Ghana: ¿Dónde ver el partido del Grupo L del Mundial 2026?
Inglaterra vs Ghana iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México y podrá verse a través de ViX.
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- Partido: Inglaterra vs Ghana
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Martes 23 de junio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Foxborough
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Inglaterra y Ghana en la Jornada 1 del Mundial 2026?
Inglaterra y Ghana comparten el Grupo L del Mundial 2026 con Croacia y Panamá.
Inglaterra doblegó en un buen partido a Croacia en la Jornada 1 del Mundial 2026, mientras que Ghana hizo lo mismo con Panamá.