Inglaterra vs Ghana se enfrentan en su segundo partido del Grupo L en el Mundial 2026. Transmite ViX a las 14 horas, el martes 23 de junio.

  • Partido: Inglaterra vs Ghana
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Martes 23 de junio del 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Foxborough
  • Transmisión: ViX

Inglaterra vs Ghana: ¿Cuándo ver el partido del Grupo L del Mundial 2026?

El martes 23 de junio de 2026 será el partido Inglaterra vs Ghana en el Mundial 2026.

Inglaterra vs Ghana: ¿Dónde ver el partido del Grupo L del Mundial 2026?

Inglaterra vs Ghana iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México y podrá verse a través de ViX.

  • Partido: Inglaterra vs Ghana
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Martes 23 de junio del 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Foxborough
  • Transmisión: ViX
Harry Kane, selección de Inglaterra
Harry Kane, selección de Inglaterra (Richard Callis / Richard Callis)

¿Cómo quedaron Inglaterra y Ghana en la Jornada 1 del Mundial 2026?

Inglaterra y Ghana comparten el Grupo L del Mundial 2026 con Croacia y Panamá.

Inglaterra doblegó en un buen partido a Croacia en la Jornada 1 del Mundial 2026, mientras que Ghana hizo lo mismo con Panamá.