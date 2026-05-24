La FIFA pide a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicar acciones para combatir a la piratería por transmisiones de los partidos del Mundial 2026 en México.

Con una carta firmada por el manager de Host City FIFA por el Mundial 2026, se recordó que la vulnerabilidad a la que pueden ser sujetas las personas que hagan uso de plataformas con transmisiones pirata de los partidos de fútbol.

Piden a Profeco acciones por transmisiones pirata de partidos del Mundial 2026

Desde la FIFA se compartió una carta dirigida a Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, para pedirle acciones por transmisiones pirata de los partidos del Mundial 2026 en México.

Firmada por Félix Aguirre Gil, manager de Host City, se informó que la FIFA ha detectado diversas plataformas que no cuentan con el “marco legal de nuestro país” para ofrecer el servicio y además ofrecen la transmisión de los partidos en piratería.

Según la carta, esto impactaría de forma económica, sino también con vulneración económica a las personas que decidan recibir el servicio mediante plataformas piratas.

Entre algunos de los sitios que ofrecen los partidos del Mundial 2026 pirata son:

KaelusTV

ThunderTV

Telelatino

Sunset TV

Pop TV

Ante ello, la FIFA pidió a la Profeco accionar alertando sobre estas plataformas pirata y además divulgar a lo que las personas se atienen si deciden brindar información a sitios no seguros.

“Solicito a usted de la manera más atenta que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor instrumente sobre los riesgos en los que incurren al aceptar contratar los servicios de este tipo de proveedores”. Comunicado de la FIFA.

Según la FIFA, el dar datos personales podría incurrir en:

Robo de contraseñas

Fraude financiero

Robo de datos personales

Robo de datos bancarios guardados en el dispositivo

Comunicado de la FIFA a Profeco por piratería de transmisión de partidos del Mundial 2026. (@MexicoCity26)

Comunicado de la FIFA a Profeco por piratería de transmisión de partidos del Mundial 2026. (@MexicoCity26)

Aunque se dijo que la FIFA estaba en pláticas con plataformas de streaming para el permiso para los partidos del Mundial 2026, hasta el momento de redacción de esta nota solo es ViX Plus quien tiene el servicio autorizado.