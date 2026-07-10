Claudia Sheinbaum reconoció los rumores y solicitudes en redes sociales sobre la posibilidad de que el país albergue el Mundial 2038.

“Ya veremos, si vi la nota que estaban solicitando que fuera aquí”

En la mañanera del 10 de julio de 2026, la presidenta de México respondió con un “ya veremos” ante la eventualidad de una solicitud formal, aunque se mostró confiada en que México cuenta con la infraestructura necesaria para organizar otro torneo de la FIFA.

“Por supuesto, en los estadios existe la infraestructura, porque hay mucha afición al fútbol. Pero también la recepción y lo que significa venir a México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pese a no dar una respuesta concreta, Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que México vuelva a ser sede mundialista por cuarta ocasión.

Solicitud para Mundial 2038 en México es por la afición mexicana: Sheinbaum

Uno de los aspectos que la presidenta, Sheinbaum resaltó sobre la existencia y el revuelo sobre la posibilidad de que México albergue el Mundial 2038 es por la afición mexicana en el fútbol.

“Yo estaba leyendo que ya estaban pidiendo que, no sé en qué lugar que el mundial de 38. No, no sé si somos el único país que ha tenido tres mundiales. Sí, el único. Imagínense, pues es por la afición, por las mexicanas y los mexicanos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Afición mexicana que sin duda se ganó el corazón de muchos extranjeros durante su paso en el Mundial 2026 en México, como una de las tres sedes, y que ha animado para que sea nuestro país quien albergue el Mundial 2038.