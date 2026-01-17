El Mundial 2026 marcará un cambio para los aficionados mexicanos: solo 32 partidos estarán en TV abierta, mientras que ViX ofrecerá los 104 encuentros con un “Pase Mundial” especial.

“El único lugar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026, íntegramente, es ViX, y a partir de hoy el “Pase Mundial 2026” Vix

Desde el debut de México ante Sudáfrica el 11 de junio, los fans deberán invertir para seguir cada minuto de la Copa del Mundo.

¿Cuánto tengo que gastar para ver todo el Mundial 2026 en México?

A través de un comunicado, la plataforma de VIX presentó el “Pase Mundial 2026”, el cuál será el único acceso a todos los partidos de la Copa del Mundo totalmente en vivo, más programas exclusivos y opción de repeticiones.

Plan Premium de Vix: 499 pesos

Suscriptores nuevos: mil 499 pesos a partir del final del mes de enero

Pase Mundial 2026: 999 pesos

¿Cuándo inicia México el Mundial 2026?

El Mundial 2026 está más cerca que nunca y los aficionados mexicanos tendrán la fortuna de ver a México inaugurar la Copa del Mundo.

México jugará el 11 de junio contra Sudáfrica, dando inicio al Mundial 2026, mismo que concluirá el 19 de julio en el New York Stadium (MetLife).