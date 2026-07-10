El rapero mexicano Nsqk se presenta en concierto hoy viernes 10 de julio en el Campo Marte de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar del concierto con el setlist y telonero para ver a Nsqk en Campo Marte; estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de a noche

Concierto de Nsqk en Campo Marte (Ticketmaster )

Posible setlist de canciones para el concierto de Nsqk en Campo Marte del 10 de julio

Rodrigo Torres De la Garza, mejor conocido como Nsqk llega al Campo Marte con un concierto que promete este 10 de julio.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Nsqk en Campo Marte sean los siguientes: