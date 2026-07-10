El rapero mexicano Nsqk se presenta en concierto hoy viernes 10 de julio en el Campo Marte de la CDMX.
Así que prepárate para disfrutar del concierto con el setlist y telonero para ver a Nsqk en Campo Marte; estos son todos los detalles:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de a noche
Posible setlist de canciones para el concierto de Nsqk en Campo Marte del 10 de julio
Rodrigo Torres De la Garza, mejor conocido como Nsqk llega al Campo Marte con un concierto que promete este 10 de julio.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Nsqk en Campo Marte sean los siguientes:
- kombate
- Sur (Interludio)
- Tarde o temprano
- LOVELANGUAGE
- De vez en cuando (Aparece)
- Bobomensotonto
- UGH
- Cienciaficción
- Sangre
- Peces muertos
- Blamegame
- piel
- MUBI
- Ojeras